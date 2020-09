Colpaccio dei Rices

Con grande soddisfazione annuncio che i Vercelli Rices si sono accordati per la stagione 2020/21 con Stefano Martinotti anno 1998.

Reduce da 4 campionati in categoria maggiore C gold a Casale Monferrato e Serravalle Scrivia.

Nel suo palmares spiccano a livello giovanile ben 4 partecipazioni alle finali nazionali.

Ruolo Ala

Con questo colpo confermiamo le nostre ambizioni per un campionato di vertice.