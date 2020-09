Pro Vercelli, obiettivo decimo posto "ma ora pensiamo al Novara"

Trasmette calma, ma anche determinazione, Francesco Modesto.

«Il decimo posto» dice, rispondendo alla domanda: Che obiettivi si pone questa Pro? Decimo posto e quindi play off.

Del calciomercato dice: «L’ho sempre odiato. I giocatori non sono tranquilli, sanno che può arrivare una telefonata, che può succedere di tutto».

È la prima conferenza stampa del nuovo mister, che domani, insieme alla squadra e alla società, è un po' sotto esame.

Perdere col Novara è come perderne tre di seguito.

«L’adrenalina che sale quando giochi un derby te la danno i tifosi, il cui apporto domani purtroppo non ci sarà. Faremo di tutto per accontentarli. La mancanza del sostegno del tifo non deve essere un alibi, come non deve essere un alibi il fatto che il nostro gruppo, tra nuovi e vecchi, è comunque un gruppo nuovo, a differenza del Novara che è una buona squadra con elementi che si conoscono.»



Soddisfatto di quanto ha vissuto, fin'ora?

«Ho ereditato un grande gruppo, a cui si sono aggiunti dei nuovi, E tutti, vecchi e nuovi, hanno dimostratro subito una grande voglia di fare.».

L’attaccante di cui si parla un gran bene, il ventenne Zak, il centrale difensivo scuola fiorentina, Hristov, e il laterale Petris; ci saranno?

«Sono pronti, sono tutti e tre a disposizione».

Emmanuello, giocherà mediano nei quattro di centrocampo oppure può essere impiegato anche in posizione più avanzata.

«Emmanuello può fare bene dappertutto, ha esperienza, mi ha impressionato favorevolmente, mi aspetto molto da lui».

Il regista Nielsen è già pronto?

«Diciamo che è a disposizione. È arrivato da poco, ma si allenava con la Reggina. Si è sempre allenato bene nella sua carriera. Giocherà? Devo ancora decidere».

Carosso, si è ripreso?

«Assolutamente sì».

La squadra è fatta? Soddisfatto del mercato?

«Sono soddisfatto di quanto ha fatto il direttore Casella. Certo, spero ancora in qualcosina. Ma, ripeto, è un discorso che non mi piace affrontare. Ora dobbiamo pensare solo al Novara».