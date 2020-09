Derby, la lista dei convocati

Sono 23 i calciatori convocati da mister Francesco Modesto per la sfida di Serie C di domenica pomeriggio contro il Novara (fischio d’inizio alle ore 17:30 allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli che resterà a porte chiuse per le disposizioni nazionali anti Covid). Nella lista non ci sono Grossi, Benedetti e Auriletto. Problemi fisici o sono in odore di cessione?

Portieri: Moschin, Saro, Tintori

Difensori: Carosso, De Marino, Hristov, Iezzi, Masi, Rodio, Secondo

Centrocampisti: Bruzzaniti, Emmanuello, Erradi, Graziano, Nielsen, Petris, Volpatto

Attaccanti: Comi, Della Morte, Rolando, Romairone, Ruggiero, Zerbin