Dramma ad Arona, 17enne muore durante l'ora di educazione fisica

Dramma ad Arona, per l’improvvisa morte di uno studente 17enne. Il giovane è spirato all’Istituto Marcelline durante l’ora di educazione fisica.

Alessandro Guerrero Rodriguez, 17 anni, stava facendo educazione fisica con i compagni in cortile quando si è accasciato senza mai riprendersi. Alessandro, di origini ecuadoriane ma nato in Italia, giocava nell’Arona Basket. Lunedì è prevista l’autopsia per capire cosa abbia fermato il cuore del giovane studente. Lascia mamma, papà e una sorella.

Lunedì alle 21 è previsto un momento di preghiera in Collegiata ad Arona.