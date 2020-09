"Vercelli Si-cura": per le scuole il sindaco punta sulla prevenzione

Operatori fuori dalle scuole elementari per coordinare le procedure di ingresso e uscita dei ragazzi evitando assembramenti di genitori e nonni e promuovendo il corretto uso delle mascherine. Come aveva anticipato, il sindaco Andrea Corsaro sceglie l'approccio propositivo ed educativo, per affrontare le criticità emerse nei primi giorni di scuola.

"Dobbiamo far capire che la salute di tutti dipende dal comportamento di ciascuno di noi”, dice il sindaco. E, a fronte della richiesta di parte della minoranza e di parte della Lega di inasprire i controlli e prevedere multe, il sindaco preferisce puntare su un progetto di formazione rivolto ad adulti e ragazzi.

"Il progetto - spiega Corsaro - si chiamerà Vercelli Si-cura sarà indirizzato a tutte le scuole primarie. Davanti a ciascuno dei 22 punto di accesso, saranno in servizio operatori specificatamente formati ed esperti in ambito educativo e comunicativo che saranno presenti durante le fasi di ingresso degli alunni. Tutti gli operatori verranno chiaramente identificati da una pettorina e un cartellino di riconoscimento e saranno attivamente impegnati nel promuovere il distanziamento sociale e il corretto utilizzo delle mascherine protettive; il personale addetto verrà formato specificamente grazie all'impegno del Comando di Polizia Locale".

L'avvio è previsto per il mese di ottobre: "Intanto - conclude il sindaco - si sta studiando la realizzazione un ulteriore progetto che prevede la partecipazione delle associazioni di volontariato, con le quali si stanno predisponendo interventi a campione nelle altre scuole".

Un tema di cui si tornerà a parlare anche lunedì, nel corso del Consiglio comunale (che si svolgerà ancora con i collegamenti in remoto): Movimento 5 Stelle, Pd e Lista Civica hanno infatti presentato un ordine del giorno che impegna il sindaco a emettere un'ordinanza urgente con una serie di misure, tra cui controlli e sanzioni, per evitare assembramenti fuori dalle scuole. Un documento che, nel corso della settimana, aveva trovato anche l'appoggio del leghista Alessandro Stecco.