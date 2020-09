Asm Vercelli: asfalto green per il rifacimento di via Donato

Asm Vercelli e il Gruppo Iren scelgono l’asfalto green per la bitumatura di via Donato. A seguito dell’importante intervento di completo rifacimento di rete fognaria e gas, Asm sta procedendo al ripristino del manto stradale, rifacendo 4.500 metri quadri di strada e, per la prima volta in assoluto, utilizza, in accordo con il settore Lavori pubblici del Comune di Vercelli, l’additivo green prodotto da I.blu Gruppo Iren, con tecnologia Mapei che ha messo a disposizione gratuitamente il polimero.

I.Blu, società di recente acquisita dal Gruppo Iren, ha progettato e brevettato nuovi materiali industriali per lo sviluppo e la produzione di tecnopolimeri altamente performanti, ecologici e certificati.

Questi nuovi prodotti garantiscono, una portanza più elevata, una tenuta migliore alle sollecitazioni dei mezzi pesanti, una maggiore resistenza alle deformazioni e, di conseguenza, una durabilità superiore. Ciò si tradurrà in minori costi di manutenzione sul lungo periodo e minore spreco di risorse, impianti e macchinari.

"L’utilizzo dei prodotti sviluppati da I.Blu e Mapei e utilizzati da Asm per l’asfalto vercellese è un esempio di economica circolare che concretizza importanti benefici per l’ambiente e per i cittadini", si legge in una nota dell'azienda.