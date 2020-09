Covid, salta la Fiera di San Martino

Visto il protrarsi dell’emergenza Covid-19 l’edizione 2020 della Fiera di San Martino, che si sarebbe dovuta tenere, come consuetudine il secondo martedì di novembre, non potrà svolgersi.

Purtroppo, l’incremento dei contagi da Covid-19 a livello nazionale nelle ultime settimane, porta con sé il l’annullamento dell’appuntamento fieristico programmato per martedì 10 novembre 2020, in tempo utile per avvisare tutti gli espositori.

Si terrà, invece, regolarmente il mercato settimanale del martedì sui posteggi in concessione e di spunta.

“L’esigenza di contenere la diffusione del Coronavirus – spiega il sindaco Daniele Baglione – e il rispetto delle Linee Guida regionali e statali, ha reso necessario l’annullamento della Fiera di San Martino che, viste le caratteristiche del centro storico di Gattinara, non consente di evitare assembramenti e garantire il distanziamento tra le migliaia di persone che normalmente affollerebbero la nostra città. Speriamo vivamente di poter rivedere le centinaia di bancarelle che tradizionalmente arrivano a Gattinara per San Martino nel 2021 e, in quest’ottica, si sta già lavorando a una serie di nuovi progetti e iniziative per ottimizzare e migliorare anche questo evento”.