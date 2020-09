Mister De Rinaldis: "Valuteremo la nostra prestazione tecnica e atletica contro avversari di serie A1. La squadra è motivata"

Domani, venerdì 25 settembre, primo impegno ufficiale di Engas Hockey Vercelli per la stagione 2020-2021. Si tratta del prestigioso torneo Gruppo Gamma di Sarzana, giunto alla sua settima edizione. In questo triangolare, le avversarie dei bicciolani gialloneroverdi saranno due compagini di serie A1: la squadra di casa, il Crédit Agricole Sarzana e il Bidielle Correggio. Il “Gamma Group” è, fin dalla fondazione, il primo appuntamento importante della stagione per il Sarzana e da sempre ha visto fra i suoi partecipanti i team più importanti del panorama hockeistico italiano.

InfoVercelli 24 ne ha parlato, unitamente al percorso pre-stagionale della squadra, con l’allenatore dei vercellesi, Paolo De Rinaldis.

- Mister, com’è andato il ritiro in Valsesia?

“Bene, molto. E’ stata un’esperienza pienamente positiva: creata, programmata e progettata dalla società con un duplice obiettivo. Il primo: fare un po’ di lavoro fisico; il secondo: creare gruppo, socialità, squadra, facendo condividere ai nostri atleti non solo gli allenamenti, ma anche i vari momenti della giornata. Sono stati tre giorni vissuti fra lavoro, svago e natura: di certo molto importanti. I fini fisico e sociale sono stati raggiunti: la società era soddisfatta e anche i ragazzi hanno accolto positivamente questa esperienza.”



- Come sta la squadra atleticamente?

“Questa è la terza settimana in cui ci alleniamo a Vercelli, i ragazzi stanno lavorando davvero tanto: sono degli autentici professionisti, non si tirano indietro, hanno voglia di imparare e migliorarsi. Sinora, dal punto di vista atletico non abbiamo avuto grossi problemi, tranne qualche normale affaticamento e rimodulazione dei carichi. Insieme al nostro preparatore atletico, Gigi D’Aquino, abbiamo portato avanti il nostro programma e, fino ad adesso, siamo ampiamente nei tempi stabiliti.”



-La vostra tabella di marcia è molto più intensa dello scorso anno…

“Sì, è salita assolutamente sia la qualità che la quantità dell’allenamento. Lo scorso anno ne facevamo due sessioni a settimana, mentre quest’anno sono sei, divisi fra mattina e sera. Si tratta di lavoro sia fisico che tecnico: è un impegno molto più corposo, per cui si siamo organizzati con una precisa divisione dei compiti. Siamo molto soddisfatti di come ci stiamo allenando in questa fase.”



-Qual è l’obiettivo principale degli incontri pre-stagionali come il Torneo Gruppo Gamma?

“Sarà la prima uscita ufficiale di questa stagione per Engas Hockey Vercelli, quindi, chiaramente, non si potrà pretendere troppo sul campo. E’ davvero presto, non abbiamo ancora disputato nessun match ufficiale e andremo a giocare contro due squadre di A1, una della quali molto forte che, per giunta, gioca in casa.

La vera verifica è l’usare questi confronti per osservare quanti ragazzi riusciranno a tenere il campo contro questi avversari di categoria e qualità superiore. Inoltre, disputare due partite (sebbene dal minutaggio ridotto) una dietro l’altra, sarà anche un test dal punto di vista fisico. In sintesi: l’obiettivo è valutare sia la prestazione tecnica, che quella atletica. Quando si gioca contro squadre così importanti, i ragazzi spesso trovano stimoli molto forti, quindi mi aspetto da loro una buona risposta.”



- Che effetto le fa debuttare quest’anno proprio a Sarzana?

“Sono nato su quella pista insieme alla società del Sarzana venticinque anni fa, trascorrendone lì, poi, venti della mia carriera di allenatore in cui ho scalato ogni categoria: dalle giovanili, alla A1, all’Europa. Quel palazzetto, insomma, è un po’ casa mia: attualmente mio figlio (Francesco, ndr) gioca li’ e ho come amici tanti giocatori che vi ho allenato. Direi che è molto simbolico che proprio la prima uscita della squadra in questa stagione avvenga a Sarzana: sembra un piccolo film, però io sono molto calato nella realtà vercellese della mia società. Per questo, passati i primissimi momenti, la testa sarà concentrata per fare il massimo per la mia squadra.”



Luogo e modalità di ingresso del torneo Gruppo Gamma: Mercato Vecchio di Sarzana, capienza limitata a 200 posti per le normative anti COVID. Prevendita gestita dalla società organizzatrice, Crèdit Agricole Sarzana.



Struttura e programma della competizione: 3 match di 30 minuti l’uno. In caso di parità, si andrà direttamene ai rigori. Ore 19.45 Correggio - Hockey Vercelli; ore 20.30 Sarzana contro perdente primo incontro; ore 21.30 la vincente della prima partita sarà opposta al Sarzana.