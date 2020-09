Pro Vercelli: il giorno del nuovo CdA

Il giorno del nuovo consiglio di amministrazione: accanto al direttore sport Alex Casella – il marchio di fabbrica di questa nuova Pro Vercelli è suo – si presentano alla stampa a i fotografi Franco Smerieri, presidente, Paolo Pinciroli, amministratore delegato, Anita Angiolini, vicepresidente, moglie di Casella.

«Ci siamo avvicinati alla Pro Vercelli con deferenza, non poteva essere altrimenti» dice Smerieri.

La seconda frase è per Massimo Secondo: «Ci ha lasciato una società sana e resterà vicino alla Pro, perché della Pro è un grande tifosi, ed è inoltre sua volontà contribuire per il settore giovanile.»

La parola poi a Paolo Pinciroli, principale sponsor, con la Rubinetterie Condor di Varallo, ma anche amministratore delegato.

«Da ragazzo – racconta – non è che andassi bene a scuola, così i miei mi mandarono in collegio a Vercelli. Prima al Dal Pozzo e poi al San Giuseppe. La domenica tornavano a casa solo quelli che riuscivano bene negli studi, gli altri restano a Vercelli. Fu così che diventai tifoso della Pro Vercelli, allora in C2».

Nella sala stampa c’è anche il figlio di Paolo, Gianluca Pinciroli. Sarà il “club manager” della società.

«A luglio – dice ancora Paolo Pinciroli – sono stato contattato da Casella, che mi ha spiegato il “progetto Pro Vercelli”. Poi a Varallo ho conosciuto lo staff tecnico, e l’impressione è stata molto positiva.»

Crisi economica e covid, non sembra questo l’anno buono per investire nel calcio. «Ma noi siamo ottimisti.»

Smerieri: «Io vivo a Vercelli, Pinciroli a Varallo, Casella e Anita Angiolini a Borgosesia. Insomma, siamo del posto e ci stiamo mettendo la faccia, proprio perché crediamo nella bontà del progetto.»

«Il fatto che le amministrazioni comunale, con il sindaco Corsaro e l’assessore Sabatino, e quella provinciale con il presidente Botta, ci stiano dando una mano è un altro elemento che ci riempie di soddisfazione. E un altro gran bel segnale – conclude Smerieri – arriva dai piccoli sponsor che stanno aderendo a questo nuovo corso. Lo fanno con coraggio, perché i tempi non sono belli, ma dimostrano un grande attaccamento a questa società.»