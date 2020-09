Un liceo D'Adda del tutto rinnovato

L’inizio delle scuole nella Provincia di Vercelli quest’anno non è caratterizzato solamente dalle difficoltà dell’emergenza Covid-19 ma anche da importanti novità per gli studenti, come per esempio i lavori di ampliamento del Liceo Scientifico Ferrari di Borgosesia. Un altro enorme passo sta per essere compiuto, per quanto riguarda le strutture scolastiche delle scuole superiori in capo all’Ente Provinciale, con l’inizio dei lavori di ristrutturazione dell’Istituto Superiore D’Adda di Varallo, partiti nella giornata del 14 settembre con l’installazione dei ponteggi e la predisposizione del cantiere.

Soddisfatto il consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica Gian Mario Morello: "Non solo una dimostrazione di efficienza e di volontà di fare, che certamente non manca – le sue parole – ma soprattutto un nuovo importantissimo risultato per i nostri ragazzi. Sul D’Adda di Varallo abbiamo visto in tempi non troppo remoti dei lavori a spot che non hanno portato ad un risultato vero e proprio. Questi interventi decisamente più corposi e che prevederanno l’efficientamento energetico della struttura mediante l’integrale sostituzione degli infissi, il rifacimento del tetto delle parti che si affacciano su via Mario Tancredi Rossi e nord su via D’Adda con nuova coibentazione e la tinteggiatura della facciata esterna, centreranno lo scopo di rendere questo plesso scolastico finalmente al passo coi tempi e gradevole non solo per gli studenti ma anche per il contesto in cui esso è inserito, che è di notevole pregio".

Eraldo Botta, presidente della Provincia e sindaco di Varallo non nasconde la propria soddisfazione: "La necessità di queste opere ci ha imposto una tabella di marcia serrata per la partenza dei lavori che, nonostante la quarantena, sono partiti nel giro di pochi mesi. Non posso che essere pienamente soddisfatto dei nostri tecnici e del consigliere Morello per un altro grande risultato che abbiamo ottenuto con un intenso lavoro di squadra".

Il cantiere durerà complessivamente 120 giorni, durante i quali il servizio scolastico e la fruibilità per gli studenti sarà garantita.