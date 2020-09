Scontro tra due auto: 60enne in rianimazione

E' ricoverata in rianimazione a Novara una 60enne, residente a Serravalle, coinvolta in un drammatico incidente stradale avvenuto a Bornate nella serata di martedì. Per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, la vettura sulla quale la donna viaggiava diretta a Borgosesia, una Fiat 600, si è scontrata con una Golf, condotta da una donna di Gattinara che percorreva la provinciale 299 in senso opposto.

Un impatto tremendo: la sessantenne, che ha riportato gravissime lesioni, è stata soccorsa dal personale del 118 e portata all'ospedale Maggiore di Novara, dov''è stata ricoverata in codice rosso nel reparto di rianimazione.

Meno gravi le condizioni dell'altra conducente: portata all'ospedale di Borgosesia, è stata medicata e dimessa con una prognosi di pochi giorni.