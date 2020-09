Investe una famigliola di cinghiali e se ne va abbandonando l'auto fuori strada

Ha investito una famigliola di cinque cinghiali poi, per motivi non conosciuti, ha abbandonato la sua Ford finita fuori strada e, invece di chiamare il carro attrezzi, si è allontanato a piedi in direzione Cossato. L'incidente è successo ieri a Villanova Biellese e la scena è stata notata da un altro automobilista che ha immediatamente avvisato i Carabinieri.

Scattate le ricerche, l'uomo è stato rintracciato oltre la periferia di Mottalciata, già in provincia di Vercelli. Alla vista dei militari e dei sanitari del 118, è risultato privo di sintomi tanto da rifiutare il trasporto in ospedale. Per competenza territoriale, è stato poi consegnato ai Carabinieri di Vercelli che procedono con gli accertamenti.