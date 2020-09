Scadenze fiscali d'autunno: in arrivo la Tari 2020

Con l'autunno arriva il momento delle scadenze per le tasse comunali rinviate in primavera a causa dell'emergenza Covid.

Il presidente del Consiglio comunale, Gian Carlo Locarni, ricorda che, tra settembre e ottobre arriveranno gli F24 per il pagamento della Tari 2020.

"L’Amministrazione Comunale di Vercelli - ricorda Locarni - in considerazione delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica e considerate le ricadute sul tessuto socio-economico cittadino, ha stabilito di posticipare le scadenze Tari per il 2020 fissando per l'acconto pari al 50% del dovuto annuo la scadenza del 31 ottobre e per saldo la scadenza del 16 gennaio 2021".