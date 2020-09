Persone che dormono per terra, nel silenzio della Giunta

Riceviamo e pubblichiamo.

È triste dover commentare ciò a cui stiamo assistendo, un gruppo di persone costrette a dormire per terra in Piazza Mazzini, nel pieno di un'emergenza sanitaria, nel silenzio dell'Amministrazione.

Ringraziamo i cittadini e le associazioni di volontariato che si stanno prendendo cura di queste persone, in attesa che chi ha l’onore e l’onere di amministrare la città si prenda la responsabilità di trovare loro una sistemazione rispettosa. Non è la prima volta che questa Amministrazione delega ai privati cittadini la gestione di problemi complessi.



Occorre trovare il prima possibile una soluzione, nel rispetto dei diritti e della salute di tutti, migranti e cittadini.

Vogliamo anche lanciare un appello alle istituzioni perché venga ristabilito un protocollo di intervento, a livello locale e in coordinamento col livello regionale, perché il tema dell’immigrazione non può essere gestito in assenza di una visione d’insieme e un coordinamento.

Ma neanche in assenza di empatia.

I consiglieri comunali

Alberto Fragapane, Manuela Naso, Maura Forte, Michele Cressano, Carlo Nulli Rosso (Partito Democratico); Alfonso Giorgio (Vercelli per Maura Forte)