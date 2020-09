"Inceneritori? Cirio si smarchi da progetti che mettono a rischio la nostra salute"

Riceviamo e pubblichiamo.

Mai più nuovi inceneritori. Lo avevano detto nel 2015 i consiglieri comunali della Lega Alessandro Stecco e del M5S Michelangelo Catricalà.

L’opposizione netta e trasversale, appoggiata dalla maggioranza del Consiglio Comunale, pare oggi sgretolarsi di fronte a nuovi appetiti industriali.

Per l’assessore leghista Matteo Marnati al Piemonte "servono due, meglio ancora tre, nuovi inceneritori” per evitare di esportare troppi rifiuti in altre regione.

Un'ipotesi fuori dal tempo, che fra le altre cose cozza contro un piano rifiuti regionale che non prevede nuovi impianti.



Le ipotesi di Marnati hanno infatti irritato lo stesso Alessandro Stecco. Tornando sull’argomento, il collega di partito dell’assessore ha voluto sincerarsi che il vercellese rimanesse fuori da qualunque progettazione perché ha già pagato un pesante dazio e non intende sacrificarsi nuovamente. Si fa riferimento ai risultati dello studio epidemiologico dell’Arpa che nel 2015 dimostrarono in maniera inequivocabile la relazione fra le attività dell’inceneritore di Vercelli e i danni alla salute provocati a migliaia di cittadini residenti nelle prossimità dell’impianto.

La giunta leghista ha quindi realmente intenzione di sacrificare nuove fette di territorio mettendo a rischio la salute dei cittadini?

Cirio si smarchi. Non servono nuovi inceneritori in Piemonte. Il quadro impiantistico di incenerimento è saturo e oggi più che mai è necessario concentrare gli sforzi sul riciclo e soprattutto sulla diminuzione della produzione di rifiuti.

Impianto per la produzione di biometano, Impianto per la produzione dei pallets, ora riecheggia nella nostra città un possibile nuovo inceneritore: non credete che i cittadini vercellesi siano stanchi di sentir parlare ad ogni piè sospinto di rifiuti? Noi crediamo che Vercelli e il Piemonte meritino di meglio.