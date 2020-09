Si perdono di vista in Baraggia e non si ritrovano: momenti di paura per due fungiat

Momenti di paura, nella giornata di martedì, per una coppia di cercatori di funghi - marito e moglie - che, dopo essersi persi di vista, non sono più riusciti a ritrovarsi per diverse ore. Lui, preoccupato, ha dato l'allarme, mettendo in moto la macchina delle ricerche.

Lei, alla fine, è riuscita a raggiungere il centro abitato del comune di Villanova e ha chiesto ad un cittadino di poter fare una telefonata per avvertire il marito. E' successo oggi nel basso Biellese a una coppia cossatese che aveva deciso di recarsi nella Baraggia di Mottalciata a cercare funghi.

Marito e moglie si sono persi di vista e l'uomo non è più riuscito a rintracciare la consorte. Preoccupato, ha richiesto aiuto a Carabinieri e Vigili del Fuoco che immediatamente si sono messi alla ricerca con tre autoradio della compagnia di Cossato e Mottalciata, con in ausilio due squadre dei pompieri. Impossibile telefonare alla donna in quando aveva lasciato o dimenticato il cellulare nell'auto.

E' stata lei stessa a raggiungere il centro abitato più vicino e riuscire a fare la telefonata che ha messo fine alle ricerche e all'ansia del marito. Non è stato necessario ricorrere alle cure sanitarie in quanto la 65enne è stata trovata in buona salute.