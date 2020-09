Colpo grosso in distilleria: rubate migliaia di bottiglie

Vini d'annata e grappe nel mirino di organizzatissimi ladri che, qualche notte fa, hanno fatto un'incursione alle Distillerie Francoli di Ghemme, azienda leader nel settore delle grappa ma anche dei Nebbioli dell'alto Piemonte (dal Ghemme a Gattinara), portandosi via svariati bancali di bottiglie.

Un'azione programmata nei particolari: quando è scattato l'allarme della ditta, nello stabilimento di via Romagnano sono arrivate diverse pattuglie dei carabinieri, compresi quelli di Ghemme, ma dei ladri non c’era già più alcuna traccia. In poco tempo, sfruttando l'oscurità e la possibilità di dileguarsi attraverso diverse strada (tra cui la vicina A26), i malviventi sono riusciti a sparire.

Ancora da quantificare nel dettaglio il danno, comunque assai rilevante visto il valore commerciale del materiale asportato: le indagini sono in corso alla ricerca dei ladri.