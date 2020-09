Vertenza tra macellai finisce con una denuncia

E' finita con una denuncia una vicenda che, da mesi, si stava trascinando tra due macellai per l'attrezzatura di un negozio di Caresana.

Lo scorso aprile uno dei due, un 59enne di Balocco, era subentrato nella gestione dell'attività originariamente di proprietà di un collega di San Giorgio Monferrato: qualcosa nell'accordo tra i due non ha funzionato e il macellaio monferrino si è rivolto ai carabinieri di Rosignano per denunciare il collega che, a distanza di mesi, non aveva pagato le attrezzature presenti in negozio.

A seguito della querela, il 59enne vercellese è stato denunciato per appropriazione indebita.