Stefano Bondesan, sindaco uscente di Pezzana, viaggia verso una scontata e sicura riconferma.

I dati, non ancora ufficiali, lo danno ampiamente in vantaggio rispetto allo sfidante Roberto Bono: verdetto bulgaro, si diceva un tempo... espressione oggi aggiornata in "risultato alla Zaia".

A Pezzana, dove gli elettori aventi diritto erano 1.052, ha votato il 70,15% degli aventi diritto.

(notizia in aggiornamento)