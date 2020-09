Le radici vercellesi di "Se questo è un uomo"

Fondazione Rinascita Vercellese e Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia presentano a Vercelli, con il patrocinio della Comunità ebraica di Vercelli, Biella, Novara e Vco, il volume Da Primo Levi alla Libreria del Popolo. L’amico del popolo 1945 - 1950. Il ruolo di Silvio Ortona nella politica culturale della Federazione comunista di Vercelli (edizioni Effedì), che ripercorre il ruolo di apertura intellettuale che ebbe in quegli anni il giornale della Federazione comunista di Vercelli guidata da Francesco Leone, che ne condivise la direzione con Silvio Ortona. Il periodico si distinse per una linea di promozione e innovazione, testimoniata dalla pubblicazione in anteprima di “Buna Lager” e poi di Se questo è un uomo, in controtendenza rispetto alle scelte editoriali dell’Einaudi, che nel 1946 rifiutò di pubblicare il volume di Primo Levi.

L’amico del popolo, sotto la direzione di Ortona, si cimentò con la pubblicazione di liriche e prose di autori che, pur di ortodossia comunista, aprivano alla riflessione, con recensioni di libri e pellicole cinematografiche del periodo, iniziative di educazione popolare, come l’apertura della Libreria del Popolo, e con una crescente attenzione alle nuove generazioni attestata dalla rubrica tenuta dalla locale Federazione giovanile comunista.