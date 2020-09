Giovanili della PFV: si riparte

Finalmente in casa PFV si è riusciti a ripartire con gli allenamenti anche dei gruppi giovanili, in grande ritardo, peraltro, a causa delle assegnazioni delle palestre scolastiche, che sono rimaste a lungo in sospeso per l’impasse dovuto alle decisioni da prendere con riferimento all’emergenza coronavirus da parte degli Enti preposti.

E tuttora tali assegnazioni non sono ancora state formalizzate poiché i vari Dirigenti Scolastici – evidentemente – attendono ancora disposizioni sul come comportarsi: le società sportive vercellesi molto confidano nella loro sensibilità, posto che a carico di queste ultime vi sarebbe anche un preciso protocollo per la sicurezza cui attenersi, impegnativo sotto il profilo organizzativo ed economico.

Pertanto si è cercato di ricominciare un po’ all’aperto – dove è stato possibile, grazie alla collaborazione di Oratorio San Giuseppe, Oratorio San Salvatore, Suore del S. Cuore e della saltuaria disponibilità del campetto al rione Isola e di quello di Alice Castello – ed un po’ negli spazi assegnati in palestra, sempre però inferiori alle reali necessità della società: l’importante è che l’attività sia ripresa.

Quest’anno la PFV schiererà ai nastri di partenza quattro squadre giovanili: una sarà la formazione Under 18 (atlete del 2002 – 2 in deroga – e dal 2003 al 2006 con possibilità di inserire anche le più giovani) che essenzialmente costituirà la prima anticamera della squadra di serie C, con interscambi costanti fra l’una e l’altra formazione in sede di allenamenti.

La squadra sarà affidata ad Adriana Coralluzzo, lo scorso anno con le più piccole, e si sta allenando con grande entusiasmo, aspetto che si auspica possa sopperire all’organico piuttosto ridotto nei numeri. Questa formazione è ancora in cerca di una collocazione fissa per gli allenamenti, per i motivi di cui sopra, ma le ragazze e la loro coach non demordono assolutamente.

Vi saranno poi le due squadre Under 14 (classe 2007 e seguenti) e Under 13 (classe 2008) che saranno allestite con le ragazze provenienti dal maxi gruppo 2007/2008 che la scorsa stagione disputò – per quello che si poté disputare – il campionato Under 13 e quello Esordienti.

Le ragazze saranno affidate all’esperienza di coach Gianfranco Anastasio, la scorsa stagione con le Under 18, che dovrà guidarle in questa fase di sviluppo fisico e tecnico molto delicata ed importante per loro e per la società.

Questi due gruppi sono ancora per così dire “aperti”, nel senso che qualunque ragazza volesse avvicinarsi alla pratica della pallacanestro, e sia delle classi 2007 e 2008, potrà recarsi nelle palestre dove le ragazze si allenano per provare.

Per i necessari contati le interessate potranno chiamare Sara Allara al 340 2828037 e Roberto Cavallaro al 328 1430975.

Vi sarà poi un’ulteriore formazione, a livello di Under 15, categoria inserita quest’anno a titolo sperimentale dalla FIP Piemonte, destinata alle ragazze del 2006 e 2007 che sarà costituita sostanzialmente dalla formazione che la PFV ha già allestito lo scorso anno in quel di Alice Castello in collaborazione con U.B. Cigliano e G.S. Saluggia.

La squadra sarà ancora affidata a coach Fabrizio Castelli e l’accordo di collaborazione prevede naturalmente interscambi di giocatrici, all’occorrenza, con il gruppo Under 14 (le 2007) o Under 18 (le 2006).