Una App per seguire la Pro Vercelli

Riceviamo e pubblichiamo

Pro Vercelli e City4You ancora insieme per la nuova stagione sportiva 2020/2021. City4You anche quest'anno è la radio ufficiale della bianche casacche.Un cammino che prosegue negli anni e che in questa stagione si consolida ancora di più. Al primo calcio d'inizio c'è infatti una bella novità per i nostri ascoltatori e innamorati della Pro Vercelli: tutte le partite, tutte le emozioni dei leoni verranno trasmesse non più su fm ma su “RADIO CITY4YOU SPORT” la nuova applicazione gratuita, disponibile su smartphone e tablet, Android ed Apple, espressamente dedicata allo SPORT. Una grande novità che ci avvicina ancora di più ai nostri ascoltatori che ci potranno seguire ovunque, inogni parte d'Italia e anche al di là dell'Oceano, e che potranno così sempre avere a portata d’orecchio tutte le partite della Pro Vercelli. Con questa nuova APP da domenica 27 settembre sarà possibile ascoltare i collegamenti in tempo reale dei nostri inviati sul campo sia per le partite casalinghe che in trasferta della Pro Vercelli sulla APP dedicata esclusivamente allo sport. Una app che, quando non è declinata alla trasmissione delle partite, trasmette la normale programmazione del palinsesto di Radio City4You. La nuova App è gratuita e si può scaricare direttamente dal sito di Radio City4You: su www.radio-city.it/app. Oppure se si possiede Iphone, per sistemi Ios: https://apps.apple.com/us/app/city-sport/id1479568478?l=it&ls=1 Se si possiede Samsung o altro... (sistemi Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xdevel.citysport&hl=it City4You si Sente Che Suona !!!!Disponibile anche su smartphone e tablet, Android ed Apple con la NUOVA SPORT APP gratuita!!