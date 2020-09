Stecco: "Nessun inceneritore a Vercelli; ho l'assicurazione dell'assessore regionale"

“Dopo una consultazione con il presidente della commissione Ambiente Angelo Dago, ho incontrato oggi l’assessore all’ambiente, alla ricerca e all’innovazione Matteo Marnati per comprendere meglio, come consigliere del territorio, quale sarà il futuro del vercellese per quanto riguarda i termovalorizzatori”. Il consigliere regionale Alessandro Stecco interviene sul tema della gestione e dello smaltimento dei rifiuti. Le affermazioni dell'assessore regionale Matteo Marnati prima, e i successivi interventi di altri consiglieri regionali, hanno infatti riacceso l'attenzione sul tema degli inceneritori e sul rischio che Vercelli possa ospitarne uno.

“Posso dire - continua il consigliere Stecco - di aver ricevuto rassicurazioni, poiché qualsiasi saranno le decisioni in merito agli inceneritori, la provincia di Vercelli non ne sarà interessata.

La città di Vercelli e tutto il territorio hanno già subito in passato e questa notizia non può che lasciarmi soddisfatto.

Sempre in linea con l’argomento, inoltre, è mia iniziativa recente parlare con il direttore sanitario dell’Asl di Vercelli al fine di capire quale sia lo stato del registro tumori, da qualche anno purtroppo apparentemente dimenticato”.