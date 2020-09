Servizio di pronto intervento: un fabbro sempre a disposizione 24 ore su 24

La professione del fabbro è un mestiere davvero antichissimo: c'è chi lo fa risalire addirittura al Neolitico quando gli uomini impararono a forgiare i primi rudimenti. Oggi, questa figura professionale si occupa prevalentemente di costruire e riparare oggetti in metallo come ringhiere, cancelli, corrimano, porte, scale, serrature e opere artistiche. A metà tra professione industriale e vera e propria arte, il mestiere del fabbro oggi comporta la conoscenza di numerosissimi prodotti che vanno dagli infissi alle più moderne serrature di cancelli, cassaforti e serrande. Cerchiamo adesso di capire come riuscire a trovare un artigiano competente con il servizio di pronto intervento e cosa incide sul prezzo.

Pronto intervento fabbro: esperienza e tempestività al servizio dei clienti

Fino a non molto tempo fa quando si rompeva la maniglia di una porta o si avevano problemi con una serratura si andava alla ricerca di un professionista qualificato affidandosi al semplice passaparola. Oggi, tra le varie figure professionali e i vari artigiani, anche il fabbro si trova sulle piattaforme online ed è possibile prenotare e usufruire di un servizio di pronto intervento con un semplice click e comodamente seduti sul divano di casa. Ad esempio, basta fare una semplice ricerca su Google e digitare fabbro Vercelli per rendersi conto che esistono davvero moltissime piattaforme che offrono un servizio di pronto intervento proponendo decine di professionisti tra cui poter scegliere.

Tra queste, Serrature 24h offre un servizio disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Si può scegliere tra tanti artigiani qualificati e chiedere una consulenza e un sopralluogo in loco in tempistiche rapide e agevolate. Inoltre per qualsiasi tipo di intervento, che si tratti di riparare o sbloccare serrature e infissi di qualunque tipo, sostituire cilindri, riparare maniglie o cancelli e sistemare, installare o forzare cassaforti di ogni genere, è possibile chiedere, gratuitamente e senza impegno, un preventivo. A incidere sul prezzo c'è anche la tempestività con cui va eseguita l'operazione. Ovviamente la riparazione di una serratura rotta che impedisce al proprietario di entrare in casa ha un carattere prioritario rispetto ad esempio alla sostituzione della stessa con un nuovo modello. Per ulteriori informazioni e chiarimenti si consiglia comunque di visitare il sito.

Cosa incide sul prezzo di un pronto intervento fabbro

A incidere inevitabilmente sul costo del servizio ci sono ovviamente diversi fattori che occorre tenere presente:

il giorno e l'ora . A chi richiede un intervento durante la settimana o in un normale orario lavorativo ovviamente verrà applicato un prezzo standard, nel caso in cui invece venga richiesto un servizio urgente nei giorni festivi o feriali o in orari notturni è ovvio che verrà applicato un piccolo sovrapprezzo;

. A chi richiede un intervento durante la settimana o in un normale orario lavorativo ovviamente verrà applicato un prezzo standard, nel caso in cui invece venga richiesto un servizio urgente nei giorni festivi o feriali o in orari notturni è ovvio che verrà applicato un piccolo sovrapprezzo; il servizio richiesto . Ogni operazione ha un prezzo diverso. Ad esempio, cambiare un semplice cilindretto della porta (intervento che tra l'altro può compiere anche un fabbro alle prime armi) ha un prezzo decisamente più basso rispetto alla realizzazione di una ringhiera in ferro;

. Ogni operazione ha un prezzo diverso. Ad esempio, cambiare un semplice cilindretto della porta (intervento che tra l'altro può compiere anche un fabbro alle prime armi) ha un prezzo decisamente più basso rispetto alla realizzazione di una ringhiera in ferro; l'esperienza del fabbro. Un fattore che può fare la differenza e può definire un servizio di qualità da uno invece pessimo. Un artigiano specializzato vanta anni di esperienza nell'esercizio della professione, anni che gli hanno permesso di affinare le sue conoscenze e di individuare velocemente il problema per poter intervenire in maniera mirata e con una certa rapidità. Ovviamente un fabbro specializzato chiederà un prezzo più elevato rispetto ad uno alle prime armi. Inoltre, i suoi lavori saranno più duraturi e realizzati a regola d'arte.

Infine non tutti ma, una buona percentuale di artigiani applica un supplemento sul prezzo in due casi:



quando il servizio viene richiesto a parecchi chilometri di distanza dalla loro sede;

per la chiamata che viene addebitata al cliente indipendentemente dal tipo di servizio richiesto.

Seppure oggi non è poi cosi semplice trovare un fabbro serio e competente, il consiglio rimane sempre quello di affidarsi a un professionista qualificato che fornisca preventivi chiari e prezzi trasparenti, differenziando il costo della manodopera da quello del materiale utilizzato per il servizio.