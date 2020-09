Tre uffici postali tornano all'orario pre-Covid

Gli Uffici Postali di Vercelli 4 (via Maliverni), dei Cappuccini e di Costanzana tornano da oggi, lunedì 21 settembre, quindi ad essere aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato così come avveniva prima dell'avvio dell'emergenza Covid. Lo rende noto Poste Italiane nell'ambito dei piano di ritorno alla normalità dopo l'emergenza sanitarie. Nessuna notizia, invece, sul destino dello sportello del Rione Isola, chiuso da prima del lockdown e finora mai riaperto. Per avere chiarimenti e sollecitare un intervento dell'azienda e del Comune era stata presentata un'interrogazione alla quale, verosimilmente, si avrà risposta nel corso del prossimo Consiglio comunale.

Tornando invece agli uffici che tornano ad aprire con orario completo, l’Azienda raccomanda ai cittadini di entrare negli uffici postali avendo cura di indossare i dispositivi di protezione individuale, così come