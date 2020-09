Cantieri provinciali sulle strade della Valsesia

Sopralluogo ai cantieri sulla viabilità valsesiana, nei giorni scorsi, da parte del vice presidente della Provincia s sndaco di Borgo d’Ale Pier Mauro Andorno.

Delegato alla viabilità, Andorno si è dedicato a sopralluoghi di controllo dei lavori di bitumatura che stanno avendo luogo nelle varie arterie valsesiane. "Sono veramente contento - commenta- che solo per questo lotto di lavori si siano investiti 300mila euro sul territorio nei tratti più critici, sia in Val Mastallone sulla Sp 9 nei Comuni di Varallo e Cravagliana, a Vocca, Scopa e Mollia sulla Sp. 299 senza dimenticarci della Val Sermenza, che a Rossa ha visto interventi sia sulla S.P. 81 che sulla S.P. 10".

Andorno ha colto l’occasione per incontrare alcuni sindaci tra cui Vittorio Bertolini di Carcoforo e Francesco Pietrasanta di Quarona, con l’intento di fare il punto sulla programmazione futura di nuovi interventi. "Un bellissimo segnale – commenta Francesco Pietrasanta – che Pier Mauro vuole lanciare con la sua costante presenza sul territorio valsesiano, sottolineando come tutta la Provincia di Vercelli debba lavorare unita da uno spirito collaborativo che può portare a casa i risultati utili per i cittadini".