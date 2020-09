Referendum: ha votato il 30,23%. Solo Tronzano supera il 50%

Non rischia di far coda chi decide di andare a votare il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari: alle 19, secondo i dati della Prefettura di Vercelli, avevano votato solo il 31,02% degli aventi diritto. Un'affluenza bassa, dunque, di poco superiore alla media nazionale del 30,23%.

A Vercelli città il dato è del 29,49%. In provincia, complice la concomitanza con il turno delle amministrative, è Tronzano a guidare la classifica dell'affluenza, con il 50,88%. Percentuali superiori ai 45% anche a Pezzana e Rimella (altri centri in cui si vota per le comunali), ma anche a Sali, Salasco e affluenza significativamente sopra la media anche a Rassa.

Le urne sono aperte oggi (domenica) fino alle 23 e lunedì fino alle 15.