Genitori in piazza per la scuola materna: "Non potete togliere il futuro ai nostri bambini"

“Non potete togliere il futuro ai nostri bambini”. Lo dice, al microfono, una delle mamme presenti all'assemblea sulla scuola materna di Cigliano. In piazza c'è molta gente, ci sono insegnanti e striscioni. Dopo la chiusura della “Ortensia Marengo” a causa di gravi problemi strutturali, le 67 famiglie degli iscritti si sono trovati senza scuola e costretti a ricorrere misure di emergenza che non hanno per niente soddisfatto le famiglie.

Il timore dei genitori è che la chiusura della scuola materna diventi definitiva con un impoverimento dell'offerta didattica e dei servizi rivolti ai più piccoli e alle giovani famiglie. “Sono stati spesi mesi inutili in polemiche – hanno fatto rilevare i partecipanti –: la campanella della scuola è suonata per tutti tranne che per i nostri bambini”.

La situazione è oggettivamente difficile: al momento solo una trentina di bambini sono stati inseriti nella scuola materna dell'istituto comprensivo attraverso una graduatoria che ha tenuto con conto di fattori che i genitori contestano (“anche perché – hanno denunciato – alcune delle mail inviate dalle famiglie sono andate perse e dunque non sono state considerate nella graduatoria”); gli altri hanno dovuto arrangiarsi iscrivendo i figli in altri paesi o tenendoli a casa.

Sotto accusa, in particolare, i mancati interventi e le soluzione precarie messe in campo dall'amministrazione comunale. "L'Ortensia Marengo - hanno detto i genitori - rischia di diventare un secondo Palazzo Carpeneto...".

Tra l'altro, l'atteso confronto tra genitori e amministrazione non c'è stato: in una nota diffusa in mattinata, la giunta ha comunicato l'intenzione di non partecipare all'incontro “per evitare che i problemi dei genitori diventino occasione di mera strumentalizzazione politica...”. L'auspicio del vicesindaco Stefania Crittino, che ha firmato la nota, è “che la riunione sia l'occasione giusta per creare una lista di domande pertinenti da presentare alla riunione in Comune di mercoledì”.