Finale... a sorpresa per la manifestazione di Cigliano

Non ha mancato di suscitare commenti polemici la mancata partecipazione dell'amministrazione comunale di Cigliano all'assemblea dedicata al problema della scuola materna.

leggi anche: NON POTETE TOGLIERE IL FUTURO AI NOSTRI FIGLI

Genitori e insegnanti avrebbero voluto un confronto diretto su un tema molto sentito in paese. L'amministrazione, che ha preferito rinviare a una riunione in programma mercoledì l'analisi di richieste e proproste, è finita immediatamente al centro delle critiche: da parte dei partecipanti all'incontro e anche da parte delle altre forze politiche presenti in Consiglio.

Nel pomeriggio una curiosa scia polemica, quando il sindaco Diego Marchetti è sceso a rimuovere striscioni e cartelloni che erano stati lasciati nell'atrio del Comune da genitori e insegnanti. Un'azione che non è passata inosservata, tanto che qualcuno ha scattato una foto - probabilmente simbolica di un'amministrazione attualmente chiusa e lontana dai concittadini - e l'ha poi condivisa sui social. E, un risultato è stato ottenuto: gli striscioni sono ricomaprsi, logori e un po' strappati, per la verità, alla finestra del Comune.

Intanto la minoranza, in una mozione protocollata venerdì, ha chiesto di procedere con la massima urgenza agli interventi di consolidamento e messa in sicurezza della scuola. Un intervento che, secondo lo studio dell'ingegner Giancarlo Furno, avrebbe un costo di 177mila euro circa. Nella mozione i consiglieri Bruna Filippi, Livio Autino, Michele Campanella e Flavio Ranalli chiedono che l'ente pubblico proceda con la massima urgenza a dar corso a tutti gli atti e i lavori necessari per la riapertura della scuola.