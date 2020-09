Fiaccolata antirazzista a Vercelli: tra gli ospiti Soumalia Diawara

"Esiste una società civile, che si riconosce nei valori costituzionali dell'antifascismo e dell'antirazzismo - si legge nella nota di presentazione dell'appuntamento - Esistono persone, associazioni di liberi cittadini che, sono stufe dell'indifferenza della politica tutta rispetto a fatti di cronaca sempre più frequenti. Fatti di cronaca relativi ad aggressioni di chiarissima matrice razzista, omofoba, transfobica, fascista. Per ultime, ma solo in ordine di tempo, vorremmo citare gli omicidi di Willy Monteiro Duarte e Maria Paola Gaglione. Pertanto, il Comitato Antifascista ed antirazzista Vercelli unitamente al Can Novara ed al Coordinamento Antifascista Biella, ha organizzato una fiaccolata, al fine di testimoniare una netta presa di posizione a favore delle vittime, per la sera del 25 settembre, a Vercelli. La fiaccolata avrà come punto di ritrovo il parcheggione denominato "Area Pisu" in viale Garibaldi angolo via Viotti, antistante la stazione ferroviaria alle ore 21 e proseguirà per le vie del centro con destinazione finale la centralissima piazza Cavour. Vi sarà, l'illustre presenza del poeta, scrittore e attivista politico Soumalia Diawara che, il giorno seguente sabato 26, interverrà ad un pubblico dibattito nei locali del CSA Mattone Rosso. La fiaccolata, aperta a tutti i cittadini ed alle associazioni che si riconoscono nei valori dell'antifascismo, avverrà nel totale rispetto delle normative vigenti relative al Covid, distanziamento ed uso di mascherina".