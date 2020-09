Chat di classe roventi dopo la prima settimana di scuola

La prima settimana di scuola va in archivio tra preoccupazioni (per i primi casi di positività) e polemiche (per alcune difficoltà nel far rispettare le misure di distanziamento e l'uso della mascherina all'esterno delle scuole). In più restano da risolvere anche i problemi cronici delle scuole: quello delle cattedre scoperte o alle difficoltà nell'utilizzo di palestre o laboratori.

In qualche istituto restano da superare anche alcuni problemi di grande impatto per bambini e famiglie. Così, per fare un esempio, gli alunni delle seconde e delle quarte della Bertinetti hanno affrontato la prima settimana indossando la mascherina per tutta la durata delle lezioni: le loro aule sono troppo piccole per garantire il rispetto delle misure di distanziamento e ancora non è stata trovata una soluzione stabile e condivisa (si era ventilata la divisione delle classi, ma la soluzione potrà essere adottata solo se verrà assegnato l'organico Covid richiesto dalla scuola...). Se ne riparlerà verso la fine della prossima settimana, quando anche l'orario scolastico dovrebbe trovare un assetto definitivo e la situazione delle classi chiarirsi.

Chat roventi, invece, in alcune classi della Carlo Angela: in una classe, in particolare, sarebbero emersi problemi, l'ultimo in relazione alla sanificazione dei banchi. Problemi segnalati dai bambini durante le lezioni ma negati dalle insegnanti con una risolutezza un po' eccessiva per qualche genitore. E, dal momento che ormai le scuole sono off limits per le famiglie, il racconto che gli alunni fanno della loro giornata assume un peso di primaria importanza per garantire la serenità di un anno scolastico che si preannuncia complesso.

Poi ci sono i problemi collegati ai primi casi di positività, alle comunicazioni tra scuola e famiglie e all'accesso ai tamponi. E alle mille preoccupazioni collegate.

L'ultimo dato disponibile dell'Unità di Crisi (quello di venerdì) rileva per il vercellese un caso di positività identificato attraverso gli hot spot scolastici. In realtà i positivi sarebbero tre - appartenenti a scuole diverse - ma è palese che, nel corso dell'anno, la situazione si riproporrà chissà quante volte. Ciò che conta maggiormente è che vada a regime il sistema di tracciamento dei contatti e che i tamponi vengano effettuati celermente. Avere responsi sanitari certi è infatti il solo modo per evitare quarantene e isolamenti che, se estesi ai genitori, possono comportare conseguenze anche gravi per la stabilità economica di una famiglia (come hanno già sperimentato artigiani, commercianti e lavoratori autonomi in genere...).

Tra coloro che, invece, mandano positivamente in archivio la prima settimana di scuola (per la propria città, ovviamente), c'è il sindaco di Trino. In un post Daniele Pane ringrazia famiglie, ragazzi, insegnanti e collaboratori scolastici per l'impegno profuso e, con il buonsenso che deve caratterizzare l'approccio a questa situazione rileva: "E' da ingenui pensare che per tutto l'anno scolastico non ci saranno mai positivi o casi sospetti, ma più saremo attenti e scrupolosi e minori saranno le possibilità di avere problemi. E, in ogni caso, saremo in grado di gestirli come abbiamo sempre fatto finora".