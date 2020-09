"Niente fiere per tutto il 2020: ecco come acquistare i prodotti agricoli valsesiani"

Ci ha sperato fino all’ultimo, l’assessore all’Agricoltura dell’Unione Montana Valsesia, Marco Defilippi, ma alla fine ha dovuto arrendersi alle stringenti normative anti-Covid e ha messo la parola fine alla pratica: niente fiere agricole in Valsesia per tutto il 2020.

«Le fiere primaverili cadevano proprio nella fase apicale dell’emergenza sanitaria – commenta Defilippi – e dunque non c’era alcuna possibilità di farle; per quelle autunnali invece abbiamo nutrito la speranza di riuscire a proporre gli appuntamenti tanto attesi, da Doccio a Campertogno, da Scopello a Rimella. A luglio e fino a metà agosto sembrava proprio che le condizioni fossero ottimali, poi abbiamo cominciato a sentir parlare di nuovi contagi e a vedere numeri sempre crescenti. A quel punto – aggiunge – ci siamo resi conto che fiere agricole come le nostre, vere e proprie feste che richiamano migliaia di visitatori, non erano compatibili con le norme anti-assembramento. Abbiamo valutato l’ipotesi di organizzarle in versione ridimensionata, ma si sarebbe perso lo spirito di queste fiere, che è quello dell’incontro e dell’esperienza diretta: piuttosto che perdere questa particolarità, che racchiude tutto il fascino delle fiere alpine, abbiamo preferito annullare tutti gli appuntamenti e rinviarli al 2021».

Il rammarico è evidente, ma l’assessore sottolinea che anche se non sarà possibile incontrare i produttori in fiera, tutte le aziende sono operative, dunque i consumatori che vogliano gustare i prodotti locali possono rivolgersi direttamente alle fattorie: «Sospendendo le fiere, abbiamo fatto una scelta di tutela della salute pubblica per poter superare il prima possibile questo difficile momento – dice ancora Defilippi - ma ricordiamo a tutti che la filiera agricola non ha mai interrotto il proprio lavoro: durante l’estate la produzione è proseguita, ed ora sono disponibili prodotti di alta qualità, come gli ultimi formaggi d’alpeggio, che si possono trovare direttamente nelle aziende. Chi ha i suoi produttori di fiducia può visitarli o contattarli direttamente, altrimenti invito tutti a consultare il sito dell’Unione Montana Valsesia per avere l’elenco dei produttori (www.unionemontanavlasesia.it/it-it/avvisi). Acquistando questi prodotti, si è certi che sono realizzati con materie prime di altissima qualità e genuinità».

Cala dunque il sipario sulle fiere agricole valsesiane per il 2020, ma già si lavora per riproporle nel 2021: «Auspicando che la pandemia si esaurisca quanto prima – conclude Marco Defilippi – stiamo già calendarizzando gli appuntamenti del prossimo anno, dunque segnatevi sul calendario la data del I maggio 2021: Fiera di Isolella. Ricominceremo da lì, con l’entusiasmo di sempre».