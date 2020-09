Provincia di Vercelli: scende il numero delle persone positive

Scende il numero dei positivi in provincia di Vercelli: lo rende noto il presidente Eraldo Botta nel report periodico sulla situazione del territorio.

"Secondo i dati del 17 settembre - rileva Botta - a livello provinciale il numero delle persone attualmente positive scende a 119 contro i 174 del 4 settembre. Situazione invariata presso gli ospedali con 1 solo ricovero in terapia intensiva". Botta segnala anche che nella struttura Cavs Covid di Varallo sono ospitati 7 pazienti in via di guarigione.