La Prefettura smentisce Scagnolato: "Non abbiamo espresso alcun parere. Non è compito nostro"

La Prefettura, con una nota firmata dal Capo di Gabinetto Ippolito, smentisce di aver dato rassicurazioni in merito alle condizioni di eleggibilità di Lucia Scagnolato, candidata sindaco per la lista “Viviamo Tronzano Insieme – Uniti per Tronzano e Salomino”, finita la centro della bufera dopo che è stato sollevato il problema legato alla sua contemporanea presenza nel Consiglio comunale di Cavaglià.

"La Prefettura non ha espresso, né peraltro sarebbe stata competente a farlo, alcun parere in merito alla sussistenza di condizioni di ineleggibilità di candidati alle prossime elezioni amministrative in provincia - scrive Ippolito -. L’accertamento di tali condizioni è demandato, ai sensi dell’art. 41 TUEL, ai Consigli comunali neoeletti, al loro insediamento".

Resta dunque