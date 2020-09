Novara, bimbo di 4 anni positivo: in quarantena una classe dell'Asilo

Un bambino di 4 anni che frequenta una scuola materna a Novara, è stato trovato positivo al test del Coronavirus. La notizia si é diffusa in serata in città, ed è stata confermata da una fonte interna alla scuola.

Il piccolo, che frequenta l'Asilo San Lorenzo, una scuola di proprietà di una ex Ipab finanziata dal Comune di Novara, è stato posto in isolamento domiciliare. In quarantena anche tutti i compagni di classe, sottoposti al tampone. Nel novarese, secondo i dati della Regione, sono stati 28 gli studenti che, nella giornata di mercoledì, si sono sottoposti al test accedendo all'hot spot pediatrico-scolastico, attivato da Regione eAsl.