Far west a Biella: uomo colpito all'occhio da un proiettile. Almeno 5 fermi

Confermato almeno uno sparo con una possibile pistola scacciacani modificata o similare. Da alcune indiscrezioni il pallino ha colpito il rivale ad un occhio. Il giovane è stato d'urgenza trasportato nella notte all'ospedale di Novara dove è stato sottoposto ad un delicato intervento. Attualmente è grave e ancora in pericolo di vita per gli ematomi formati all'interno della testa. Ma cosa è successo? E' da tempo che ci sono fermenti tra i due gruppi famigliari, ieri pomeriggio la tensione è ulteriormente salita fino a sfociare, intorno alle 22, nel più classico e violento scontro.

Si sarebbero affrontati, senza esclusione di colpi, con coltelli e bastoni. Tutto questo al Villaggio Lamarmora di Biella. Negli scontri sarebbe spuntata l'arma dalla quale è partita il colpo e ha colpito il rivale ad un occhio. Nel rione di Biella sono intervenuti in massa le Volanti della Polizia supportate da Carabinieri e agenti della Squadra Mobile. Il lavoro per le forze dell'ordine è durato tutta notte e non è ancora finito. Si parla di almeno 5 persone con le manette ai polsi mentre gli interrogatori stanno continuando.