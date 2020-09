La Regione incontra i risicoltori della Baraggia

Nuove strategie di promozione del prodotto e sviluppo del territorio con una particolare attenzione alle tematiche ambientali. Sono alcuni dei temi trattati nel corso dell'incontro tra l'assessore regionale all'Agricoltura, Marco Protopapa, il Consorzio di Tutela della dop Riso di Baraggia Biellese e Vercellese e il Consorzio di Bonifica della Baraggia. Protopapa, accompagnato dal suo staff e i consiglieri regionali Michele Mosca e Angelo Dago, è stato ricevuto al castello di Buronzo da Carlo Zaccaria e Dino Assietti, presidenti dei due enti, e dal direttore del Consorzio di Bonifica, Alessandro Iacopino, che hanno “raccontato” la Baraggia, terra singolare, ove un intervento considerevole di bonifica ha reso possibile la coltivazione dell’unico riso dop italiano.

Opere irrigue e difesa del suolo, una fitta rete di canali che svolge la propria funzione tanto per portare acqua alle terre coltivate quanto per salvaguardare gli insediamenti umani dagli eventi meteorici più intensi; ma anche castelli e antichi ricetti di rilevanza storica, itinerari tra risaie e cascine, aree protette che costituiscono un habitat unico per la conservazione di moltissime specie animali.

Le particolari condizioni ambientali della Baraggia e il perfetto connubio tra natura del territorio e intervento dell’uomo rappresentano il valore aggiunto della dop, che ha trovato in questo “terroir” le condizioni ideali per una risicoltura d’eccellenza.

Durante l’incontro sono stati affrontati diversi argomenti finalizzati alla valorizzazione e tutela del territorio per il quale si nutrono grandi aspettative.

L’assessore Protopapa e i consiglieri Mosca e Dago hanno preso positivamente atto dei numerosi progetti in fase di sviluppo e sono stati molto propositivi focalizzando l’impegno su nuove strategie di promozione del prodotto e sulla attenzione alle tematiche ambientali.

E’ un momento importante per gli agricoltori di Baraggia, si avvicina il momento del taglio. Prima del pranzo, rigorosamente a base di riso dop, l’assessore e i consiglieri hanno visitato un’azienda agricola e una riseria del territorio potendo così apprezzare da vicino il ciclo produttivo di una vera filiera corta.