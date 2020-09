Frontale all'alba: ci sono dei feriti

Schanto frontale, all'alba di giovedì, sulla Sp11 nel tratto compreso tra Tronzano e San Germano: intorno alle 4,30 due vetture si sono scontrate all'altezza del ponte dell'autostrada.

Gli occupanti delle due vetture, una Ford Focus e una monovolume Citroen, hanno riportato varie contusioni che hanno reso necessario il trasporto al Pronto soccorso dell'ospedale Samt'Andrea per accertamenti e cure. Secondo le prime informazioni, comunque, nessuna delle persone coinvolte sarebbe in condizioni serie.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, Comando Vercelli, che si è occupata di mettere in sicurezza le vetture e il tratto stradale, collaborando anche con i mezzi di soccorso del 118 per prestare le prime cure alle persone coinvolte.

Le cause e la dinamica dell'incidente sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri.