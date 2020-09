Primo caso di positività nel mondo della scuola: tampone per 26 studenti e 4 operatori

Primo caso di positività al Covid, nel vercellese, rilevato attraverso gli hot spot scolastici. Il dato è stato fornito dalla Regione nel quotidiano report sull'evoluzione del virus.

Uno studente ha effettuato il tampone con accesso diretto all'hot spot attivato da Regione e Asl dopo l'apertura delle scuole; altri 25 ragazzi sono stati sottoposti all'esame su indicazione del medico curante. Stesso esame anche per 4 operatori scolastici. Al momento c'è un solo esito positivo rilevato.

A soli quattro giorni dall'apertura delle scuole, anche nel vercellese è dunque scattato il piano di tracciamento e verifica messo a punto in caso di rilevazione di una positività che prevede, in caso di sintomi, l'invio della persona (studente o operatore) all'hot spot per l'esecuzione del tampone rapido e, in caso di positività, l'estensione dell'esame a tutte le persone che siano venute in contatto diretto con il soggetto positivo. Al momento non sono note eventuali ulteriori misure messe in atto per il contenimento del contagio.

