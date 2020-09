"Tronzano, candidata sindaco ineleggibile: è già consigliere in un altro Comune"

Colpo di scena a soli quattro giorni dalle elezioni amministrative di Tronzano: Lucia Scagnolato, candidata sindaca nella lista che raccoglie l'eredità dell'amministrazione uscente, non sarebbe eleggibile alla carica di primo cittadino.

Scagnolato, infatti, è consigliere comunale di minoranza a Cavaglià da diversi anni (rieletta in minoranza anche alle elezioni del 2019) e non risulta aver dato le dimissioni dall'incarico ricoperto nel Comune biellese. E la legge regionale 19/2013, che disciplina l'ineleggibilità in enti locali diversi, al comma 1, dell'articolo 10, prevede "l'ineleggibilità alla carica di sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale per i sindaci, gli assessori comunali esterni, i consiglieri comunali e circoscrizionali in carica in un altro comune non interessato alle elezioni".

Il comma 2 dello stesso articolo precisa che la causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato "cessa dalle funzioni per dimissioni divenute efficaci e irrevocabili non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature". E qui starebbe il problema: in caso di vittoria di Lucia Scagnolato, per il Comune di Tronzano si aprirebbe subito la strada del commissariamento.

A dare ufficialità a una notizia che ha messo in fibrillazione i politici del territorio, è anche una nota diffusa poco fa da Alberto Cortopassi, a nome di Fratelli d'Italia.

"Il candidato sindaco di Tronzano per la lista "Viviamo Tronzano ..." Lucia Scagnolato non risulterebbe essersi dimessa dalla carica di Consigliere del Comune di Cavaglià - scrive Cortopassi -. Se ciò corrispondesse al vero renderebbe il candidato ineleggibile e quindi, nel caso di una sua elezione a Sindaco sarebbe inevitabile un immediato commissariamento del Comune. Di fatto, pertanto, la competizione elettorale di domenica vedrebbe come unici contendenti Michele Pairotto (sostenuto da tutto il centrodestra compatto) e la candidata Graziella Canna Gallo. Credo che sia opportuno che i cittadini di Tronzano sia edotti rispetto a quanto sopra".