Scagnolato: "La mia eleggibilità non è mai stata messa in dubbio"

"Cari Tronzanesi, le liste per le elezioni comunali del 20 e 21 settembre, sono e restano 3. La mia eleggibilità non è mai stata messa in dubbio dalle Autorità competenti".

Con un post pubblicato sulla pagina Facebook della lista "ViviAmo Tronzano Insieme", Lucia Scagnolato smentisce che ci siano problemi di ineleggibilità rispetto alla sua candidatura a sindaco alla guida della lista numero 1 (erede dell'amministrazione in carica).