Roppolo: bimbo di 16 mesi investito da un'auto. E' in prognosi riservata

Roppolo attende con il fiato sospeso l'arrivo di notizie dal Regina Margherita di Torino, dove si trova ricoverato, in prognosi riservata, un bimbo di 16 mesi, investito martedì pomeriggio da un'auto.

La vettura, condotta da una donna di 41 anni, si era fermata in una strada comunale non asfaltata e abbastanza stretta, per permettere a un'altra auto di fare manovra. Nel frattempo, da un cancelletto rimasto accidentalmente aperto, è uscito il piccolo che si è fermato davanti al mezzo fermo. Non avendolo notato, a causa dell'altezza, la donna è ripartita tranquillamente urtando il bambino e facendolo cadere.

Grande lo spavento dei genitori e della donna, tra l'altro amica di famiglia, che hanno immediatamente lanciato l'allarme e soccorso il piccolo. Inizialmente, le sue condizioni non sembravano gravi: per questo è stato trasportato all'ospedale di Ponderano. Nella notte però, a causa di un versamento polmonare, il bambino è peggiorato ed è stato trasportato al Regina Margherita di Torino. Le sue condizioni risultano migliorate e i medici sperano di sciogliere il prima possibile la prognosi che, al momento, rimane riservata. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i Carabinieri.