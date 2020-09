Regione, la Lega chiede una sottocommissione per le Politiche per la famigilai

Riceviamo e pubblichiamo.

La commissione Sanità del consiglio regionale presieduta dalla Lega Salvini Piemonte sostiene la proposta avanzata dai Moderati di istituire al suo interno una sottocommissione dedicata al tema delle Politiche per la famiglia, così come auspicato anche dal Forum delle associazioni famigliari del Piemonte. Un nuovo strumento che possa, nel corso della legislatura, analizzare il corpo legislativo oggi in vigore e mettere in campo nuove normative che possano rispondere al meglio ai bisogni dei cittadini piemontesi.

La Lega Salvini Piemonte si è espressa a favore di questa proposta e l’intenzione è di calendarizzare al più presto la prima seduta della nuova sottocommissione per procedere fin da subito alla stesura di un ordine dei lavori. Il metodo sarà quello di affrontare periodicamente tutte le normative oggi vigenti in Piemonte e immaginare ulteriori forme di sostegno alle famiglie, pilastro fondante della nostra società da aiutare non solo economicamente. Il progetto ha ricevuto il pieno sostegno della giunta, con l’assessore al Welfare che ha ricordato come sia necessario arrivare ad azioni concrete per offrire nuovi e migliori servizi alle famiglie piemontesi.