Game of Thrones, successo anche nel mondo dei videogiochi: ecco alcune versioni

Ci sono serie tv e serie tv: alcune ottengono molti consensi nell’immediato per poi sparire quasi nel dimenticatoio, mentre altre diventano vere e proprie pietre miliari del settore. Basti fare l’esempio del Trono di Spade, una serie nata dalla penna del noto scrittore George R. R. Martin, ed entrata nel cuore di milioni di appassionati. Questa perla del genere fantasy televisivo si è chiusa da poco, ma c’è da scommettere sul fatto che resterà impressa per molti anni ancora, “costringendo” i fan a dedicarsi al rewatch. Si parla di una serie così iconica che ha gioco forza influenzato anche altri settori esterni, come il gaming. Ecco alcuni esempi di giochi a tema GOT.

Risk: Game of Thrones

Cosa accade quando si unisce una serie così amata con un gioco da tavolo storico come Risiko? Si ottiene un risultato esplosivo, capace di regalare emozioni e divertimento a chiunque, anche a chi non è propriamente un fan sfegatato della serie del Trono di Spade. Si parla nello specifico di Risk: Game of Thrones , un gioco da tavolo che ricalca fedelmente le logiche di Risiko, aggiungendo un fondamentale sfondo fantasy dedicato al capolavoro di George R. R. Martin. E non solo, perché il gioco introduce anche altre primizie, come le carte personaggio, in puro stile Magic The Gathering.

Le slot machines online

Spostiamoci dal tavolo fisico ai tavoli verdi digitali dei casinò online: anche in questo caso, ci si trova di fronte ad un settore che non ha saputo resistere alla tentazione di rifarsi al Trono di Spade. Su piattaforme di gambling online come https://www.leovegas.it/it-it/slot ad esempio, è infatti possibile trovare una slot dedicata proprio a Game of Thrones, e in grado di catapultare il giocatore nell’universo fantasy più apprezzato dalle ultime generazioni. In altre parole, chi ama questa serie tv e il gioco d’azzardo, non potrà fare a meno di scoprire queste macchinette digitali a tema.

I quiz sulle piattaforme online

Chi frequenta con assiduità social come Facebook avrà già notato diverse condivisioni in merito ai risultati di uno o più quiz sul Trono di Spade. Questo perché esistono delle piattaforme che mettono a disposizione una pagina con una serie di domande e di risposte. Lo scopo? Piuttosto ovvio: capire il grado di conoscenza del giocatore sugli eventi e sui personaggi della serie, e dargli la possibilità di vantarsi del risultato, magari sfidando gli amici. In sintesi, un gioco veloce e semplice, ma davvero interessante e ideale per chi ha adorato Game of Thrones.