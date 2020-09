Tentato omicidio: l'aggressore è in carcere

E' in carcere l'uomo accusato di tentato omicidio per aver accoltellato, nella notte tra venerdì e sabato, un cliente del night Angelo Azzurro di via Dionisotti.

L'arresto dell'aggressore, italiano, è stato convalidato nella giornata di martedì e nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare dell'arresto in carcere. Prognosi di 30 giorni, invece, per il ferito, un albanese 37enne curato all'ospedale Sant'Andrea.

Intanto il night teatro dell'episodio resta sotto sequestro per consetire agli uomini della Squadra Mobile che indagano sull'accaduto, di completare gli accertamenti e chiarire la dinamica di quella che, al momento, sembra essere una lite degenerata.