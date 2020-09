Si ribalta un mini escavatore: ferito il conducente

Incidente sul lavoro, nella mattina di mercoledì, a Cigliano: intorno alle 8,45 un mini escavatore che doveva essere utilizzato per alcuni lavori alla torre dell'acquedotto di via Guido Bobba, durante le operazioni di discesa dal pianale di un autoarticolato si è ribaltato.

L’operatore, coinvolto nell'incidente, ha riportato ferite tali da richiedere il ricovero al Dea dell'ospedale di Vercelli.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, che si sono occupati della messa in sicurezza dell’area e alla collaborazione con il personale paramedico nel soccorso dell’infortunato. Sul posto anche i carabinieri di Cigliano che stanno svolgendo i rilievi del caso per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

(notizia in aggiornamento)