Si perdono sui monti della Valsesia

Giornata di grande lavoro per i mezzi di soccorso alpini dei Vigili del Fuoco, interventi a Fervento e all'Alpe Meggiana di Piode, in soccorso di altrettanti escursionisti che si erano persi.

Alle 13 una squadra del distaccamento di Varallo Sesia, Comando Vercelli, supportata dall’intervento aereo del Drago 84, decollato da Malpensa, è intervenuta a Boccioleto in località Fervento per la ricerca di un escursionista che aveva perso il sentiero del rientro.

La squadra di terra, in contatto telefonico con il richiedente, è risucita a circoscrivere la zona delle ricerche in modo tale da fornire le coordinate al personale a bordo dell’elicottero per rintracciare la persona in difficoltà. L'elicottero è riuscito a individuare il malcapitato sul versante della montagna e dopo aver calato mediante verricello gli operatori Saf, si è potuto provvedere al recupero.

Durante le operazioni la sala operativa ha ricevuto una richiesta analoga ma questa volta da Piode, zona alpe Meggiana. Una volta scaricato in luogo sicuro il primo uomo l’elicottero è decollato alla volta di Piode e, dopo pochi minuti, è arrivato in zona individuando rapidamente la persona e provvedendo al recupero.

Per entrambi gli escursionisti un brutto spavento, ma nessun danno.