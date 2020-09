Puzza di gas nell'aria, momenti di preoccupazione vicino a un distributore

Momenti di preoccupazione, nel pomeriggio di mercoledì, per il timore di una fuga di gas nell'area del distributore di carburante che si trova a Tronzano, sulla Sp 3.

Visto che si avvertiva un forte odore di idrocarburi, sono stati allertati i Vigili del Fuoco e una squadra del distaccamento permanente di Livorno Ferraris è intervenuta per i controlli. Il personale, mediante l'apposita strumentazione, ha effettuato le rilevazioni del caso escludendo la presenza un'eventuale guasto e la presenza di gas e individuando la causa del forte odore di idrocarburi in uno sversamento di olio motore da parte di un veicolo in avaria transitato sulla strada statale.