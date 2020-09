Mette in vendita l'auto e finisce truffato da una vercellese

Hanno contattato un uomo che aveva messo in vendita, su internet, la sua Fiat 500 e, fingendosi interessati all'acquisto, hanno avviato con l'uomo serrate trattative. Solo che il loro obiettivo era ben altro: attraverso un collaudato sistema di raggiro, infatti, alla fine è stato l'uomo a versare loro del denaro - 700 euro - su una carta prepagata.

Uno scherzetto che è costato la denuncia per truffa in concorso a una donna di 29 anni della provincia di Vercelli e a un uomo di 45 anni della provincia di Pavia. A finire nella rete dei due, già noti alle forze dell'ordine per precedenti specifico, un 50enne di Fonte (in provincia di Treviso).

L'uomo, indotto in errore dalla strategia dei due malfattori, aveva versato loro 700 euro su una prepagata: quando si è accorto di essere stato fregato, è andato dai carabinieri a sporgere denuncia, consentendo ai militari di identificare e denunciare i due.