AlpiFOOD Magazine - La De Mori porta in tavola il gusto e l’eccellenza artigiana piemontese

La scorsa settimana vi abbiamo presentato AlpiFOOD, un progetto di networking fra quattro aziende - la NeroNatura di Torino, la De Mori di Cossato (Biella), la Freddozzo di Oleggio (Novara), il Salumificio Colombo di Crosio della Valle (Varese) - che condividono il piacere nel ricercare e proporre l’autenticità del gusto e dei sapori italiani.

Da oggi e nei prossimi martedì scopriremo insieme nello specifico queste aziende.

Partiamo dalla De Mori, fondata nel 1974 in un piccolo locale nel Biellese da Doriano De Mori, che iniziò la sua attività di panificatore producendo pane per le botteghe di paese. Nel 2001, con il subentro del figlio Simone, il piccolo panificio iniziò a crescere, grazie alla creazione di nuovi prodotti come i grissini artigianali e i torcetti al burro, tipico prodotto piemontese.

Dal 2006 la ditta De Mori si è trasferita in un nuovo laboratorio più grande ed evoluto a Cossato, impiegando giovani e operai specializzati, con un ciclo produttivo di 24 ore su 24 / 7 giorni su 7.

Il 25 novembre 2010 la De Mori riceve un grande riconoscimento: l’azienda biellese è premiata con “L’Eccellenza Artigiana Piemonte”. La cura per la qualità dei prodotti è per l’azienda fondamentale: parte dalla selezione rigida dei fornitori e delle materie prime, dalle farine fino al materiale di confezionamento. Importante è poi la lavorazione di questi materiali di prima qualità: le lavorazioni manuali di tutti i prodotti prevedono una lunga lievitazione controllata nel rispetto della buona tradizione.

Il grissino stirato a mano a lunga lievitazione naturale e il Torcetto al Burro riconosciuto come prodotto agroalimentare tradizionale sono i prodotti che nel corso degli anni hanno permesso all’azienda di crescere e consolidarsi nel mercato. Oggi, presso i punti vendita di Biella, Cossato e Lessona, si possono trovare anche una vasta gamma di delizie di Pasticceria Artigianale, come gli Amaretti Morbidi, le Paste di Meliga, i Frollini, i Baci di Dama, le Meringhe. Nei periodi di ricorrenza poi vi sono i panettoni e le colombe, preparati solo con burro fresco e uova di categoria A da galline allevate a terra e con 30 ore di Lievitazione Naturale.

Tutti questi prodotti li scopriremo ancora meglio più avanti all’interno del catalogo di AlpiFOOD (che potete già sfogliare CLICCANDO QUI), dove troverete diverse proposte per i vostri regali di Natale.

Per scoprire di più sono sulla De Mori sono a disposizione il sito internet www.demorisimone.com e la pagina Instagram @de_mori_74